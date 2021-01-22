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Внезапный выброс метана. На шахте имени Сергея Тихова в Ленинске-Кузнецком погибли три горняка.

Готовность более 50 процентов. Новый крытый каток в Кемерове откроют во втором квартале 2021-го.

Энтузиазм и желание учить. В этом году в школах Кузбасса начнут работать 35 «земских учителей».

Окунуться в 17 год прошлого века. В Прокопьевском драматическом театре провели творческую лабораторию.

Найти выгодный ракурс и подобрать нужные слова. Программа «Рекомендовано. Кузбасс Первый» подготовила первым трём клиентам рекламной кампании особенное предложение.