В выпуске:
Они не ждут халявы, а добиваются всего сами. О талантливых кузбасских студентах в Татьянин день.
История всего в 100 экземплярах. В кемеровской школе №11 состоялась презентация книги «Память поколений».
Где ты, мама? Очередная серия социального проекта, который должен помочь ребятам из детского дома обрести семью.
Хаски вышли на старт. В Кузбассе провели первую в этом году гонку на собачьих упряжках.
Новые обстоятельства. Из-за коронавируса домашние игры новокузнецкому «Металлургу» придется провести на выезде.