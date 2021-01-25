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Они не ждут халявы, а добиваются всего сами. О талантливых кузбасских студентах в Татьянин день.

История всего в 100 экземплярах. В кемеровской школе №11 состоялась презентация книги «Память поколений».

Где ты, мама? Очередная серия социального проекта, который должен помочь ребятам из детского дома обрести семью.

Хаски вышли на старт. В Кузбассе провели первую в этом году гонку на собачьих упряжках.

Новые обстоятельства. Из-за коронавируса домашние игры новокузнецкому «Металлургу» придется провести на выезде.