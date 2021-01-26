В выпуске:

С учётом всех требований безопасности. В кемеровской Лесной Поляне открылись два новых детских сада.

Не остаться один на один с морозами. В Кузбассе из-за погодных условий приостановлено пригородное сообщение в нескольких районах.

Привлечь больше туристов. В центре Таштагола благоустроят набережную.

Успели до морозов. В Калтанском городском округе прошли соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти тренера — преподавателя Анатолия Смирнова.

Сразу несколько дипломов. Кемеровский ансамбль «Русская песня» завоевал высшие награды международного конкурса в Стокгольме.