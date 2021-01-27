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872 страшных дня. Памятные мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда прошли в Кузбассе.
Непохоже на лечебное учреждение. Пациенты Анжеро-Судженской городской больницы выложили в сеть резонансный видеоролик.
Рот на замок. С 1 февраля вступает в силу закон, запрещающий использовать мат в социальных сетях.
Рыжий клоун. В Институте культуры презентовали обновлённый музей имени Андрея Панина — известного российского актёра.
Русский север на холсте. Новокузнецкий художественный музей возобновляет формат мини-экспозиций.