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872 страшных дня. Памятные мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда прошли в Кузбассе.

Непохоже на лечебное учреждение. Пациенты Анжеро-Судженской городской больницы выложили в сеть резонансный видеоролик.

Рот на замок. С 1 февраля вступает в силу закон, запрещающий использовать мат в социальных сетях.

Рыжий клоун. В Институте культуры презентовали обновлённый музей имени Андрея Панина — известного российского актёра.

Русский север на холсте. Новокузнецкий художественный музей возобновляет формат мини-экспозиций.