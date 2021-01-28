В выпуске:

За профессиональные успехи — льготный кредит на жильё. В Кузбассе принят закон, который поддерживает молодых специалистов.

Вакансия ждет тех, кто готов переехать. На что потратить миллион в сельской местности рассказали участники программы «Земский учитель».

Прививка во время шоппинга. В Кузбассе продолжается вакцинация от КОВИД-19.

Профессиональное мастерство. В Кемерове проходит областной этап всероссийского конкурса «Педагог-психолог».

Героям нашего времени. В Кузбассе объявлен конкурс на лучшую скульптуру врачей.