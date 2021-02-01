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Подтвердили статус ветхого. В Новокузнецке сразу в двух многоквартирных домах обвалилась крыша.

Снежный десант в деле. В Кузбассе стартовала традиционная патриотическая акция.

Чувство живописи. Уникальная выставка для незрячих и слабовидящих людей открылась в областной столице.

Красота — в деталях. Международный день ювелира отметили мастера одного из самых древних ремесел.

Турнир по боевым искусствам. Мастера киокусинкай провели соревнования, на которых отобрали состав на чемпионат России.