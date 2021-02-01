В выпуске:
Подтвердили статус ветхого. В Новокузнецке сразу в двух многоквартирных домах обвалилась крыша.
Снежный десант в деле. В Кузбассе стартовала традиционная патриотическая акция.
Чувство живописи. Уникальная выставка для незрячих и слабовидящих людей открылась в областной столице.
Красота — в деталях. Международный день ювелира отметили мастера одного из самых древних ремесел.
Турнир по боевым искусствам. Мастера киокусинкай провели соревнования, на которых отобрали состав на чемпионат России.