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Пригласили губернатора в гости. Жители Топок рассказали Сергею Цивилеву о проблемах с водой.

Переедут в благоустроенные квартиры. Жители Анжеро-Судженска благодаря собственной настойчивости и нашему сюжету добились справедливости.

Скоро сядут за парты. В Кемерове на 70% завершено строительство блока начальной школы в 89-ом лицее.

Забивают мячи виртуально. В Кузбассе проходит второй этап кибертурнира по баскетболу.

Закупили современный транспорт. Новый электропоезд вышел на маршрут Новокузнецк — Междуреченск.