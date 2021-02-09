В выпуске:

Уровень заболеваемости ковид-19 продолжается снижаться. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Кузбассе прекратит свою работу.

Для пешеходов и автомобилистов. Как коммунальщики справляются с последствиями зимы?

Объединиться и избежать противостояния. В Кузбассе создадут межконфессиональный молодёжный клуб.

Вторая жизнь вещей. В кемеровском Центре социальной помощи семье и детям работает пункт «Взаимопомощь».

Променад по открытиям кузбасских школьников. В Кемерове прошёл научный фестиваль «НИТКА».