В выпуске:

Снизить выбросы в атмосферу. Экологический десант высадился на Кузнецкой ТЭЦ.

Ледяной дождь. Как коммунальщики справляются с природными катаклизмами?

Изучить свой регион. К 300-летию Кузбасса издана серия учебников по биологии и географии.

Перенестись в прошлое. В Кемеровском городском архиве начала работу выставка «Моменты эпохи», посвящённая 300-летию освоения Кузбасса.

Шансы прорваться малы. Волейбольный «Кузбасс» с сухим счётом проиграл итальянской «Модене» в рамках второго этапа предварительного раунда Лиги чемпионов.