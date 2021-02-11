В выпуске:

Сложности в обучении. Строительство Старопестерёвской школы в Беловском районе затянулось на несколько месяцев. В причинах разбирались наши коллеги.

Информация о вакансиях, повышении квалификации, переобучении, а также устройство ребёнка в детский сад. В регионе открылся кадровый центр «Работа России».

Он посвятил медицине всю свою жизнь. Кузбасской областной детской клинической больнице присвоили имя заслуженного врача России Юрия Атаманова.

«В гостях у татар». В Музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка Елабужского государственного музея-заповедника.

1:3. Волейбольный «Кузбасс» потерпел поражение во встрече с бельгийским «Кнаком» в рамках предварительного раунда Лиги чемпионов.