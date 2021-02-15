В выпуске:

Время действовать. В Кузбассе стартовала реализация пилотного проекта Национальной социальной инициативы.

134 солдата не вернулись домой. В Кузбассе проходят мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Тренировочная квартира. В детских домах создают все условия, чтобы ребята могли успешно социализироваться во взрослой жизни.

Символичные дистанции. Кузбасс принял участие в 39-й всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Для развития кругозора. Кузбасским семьям вручили 300 новых книг.