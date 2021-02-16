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Попутно вакцинироваться. Еще два временных прививочных пункта появились в кузбасских торговых центрах.

Мошенники активизировались. За последние две недели в отделения пенсионного фонда поступили десятки тревожных сообщений от пенсионеров.

Чудеса случаются. Заветные мечты еще трех «особенных» кузбасских детей воплотились в жизнь.

Для детей и взрослых. В Кемерове открылся ещё один клуб по месту жительства.

Испытать свои силы. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» и кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» запускают реалити-проект «300 лет открытий — Покорение Сибири».