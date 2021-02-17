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9-балльные пробки, задержка авиарейсов и «каша» на дорогах. За сутки в Кузбассе выпало 15 см снега.

Дышать невозможно. Подвал одного из домов кузбасской столицы затопило нечистотами.

Погружение в точные дисциплины. В сельских школах Новокузнецкого района начал работу научный десант.

Путь колонистов-первопроходцев из Томска в Кузнецк. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» совместно с Томской Писаницей запускают новое реалити-шоу.

Экологическая зона. «Зелёный щит» Новокузнецка планируют увеличить в два раза.