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9-балльные пробки, задержка авиарейсов и «каша» на дорогах. За сутки в Кузбассе выпало 15 см снега.
Дышать невозможно. Подвал одного из домов кузбасской столицы затопило нечистотами.
Погружение в точные дисциплины. В сельских школах Новокузнецкого района начал работу научный десант.
Путь колонистов-первопроходцев из Томска в Кузнецк. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» совместно с Томской Писаницей запускают новое реалити-шоу.
Экологическая зона. «Зелёный щит» Новокузнецка планируют увеличить в два раза.