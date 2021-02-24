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Возможно, её реально было спасти. В областной столице продолжают рассматривать дело об убийстве 23-летней студентки.

Сели за парты. В Киселёвске для детей вновь открыла свои двери 31-ая школа, которая была отремонтирована по региональной программе.

Пробежать дистанцию на лыжах и собрать доильный аппарат. В Кузбассе прошли вторые Сельские зимние игры.

Попробовать свои силы. Первый лыжный марафон «Кузбасс-Ски» пройдёт в Кемерове 27 февраля.

Протестировали лед. Хоккеисты вышли на новую арену спорткомплекса «Кузбасс».