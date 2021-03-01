В выпуске:

Первая тройня в этом году. Кемеровчанка открыла приятый рейтинг.

Из обсерватора снова в санаторий. Благодаря улучшению эпидобстановки кузбасские здравницы возобновляют работу в привычном режиме.

Новые санитарно-эпидемиологические требования, дети-безбилетники, завершение приема заявлений на детские антиковидные выплаты. Какие изменения ожидают жителей Кузбасса с первого месяца весны?

350 участников из 18 территорий страны. Впервые в истории региона в Кемерове прошёл лыжный марафон «Кузбасс-Ски».

«Поехали!». 15-летие популярного шоу скоростного спуска отметили на горе Солнечной.