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Позади три тысячи километров, четверо суток пути. В Кузбасс поступила очередная партия автобусов.

Подарок ко Дню Победы и к 300-летию Кузбасса. В Новокузнецке приступили к реконструкции макета самолёта И-16.

Редкие фотографии спортивных команд, наградные кубки и коллекции от ветеранов спорта. В Кемерове открылась выставка «Горячий уголь спортивных побед».

Ещё одна вариация «Дон Жуана». Прокопьевский драматический театр представил новую постановку известного классического произведения.

Маленькая мисс. Наша съёмочная группа узнала, кем хотят стать в будущем юные жительницы региона.