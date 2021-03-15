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Чтобы больше не провалиться. В Кузбассе подвели промежуточные итоги внеплановой проверки колодцев.

Предприниматели оказывают помощь врачам. В Кузбассе завершилась благотворительная акция. Собранные средства пошли на покупку новых автомобилей скорой помощи.

Серьезная конкуренция. В Кузбассе проходит 7 открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы».

Высокое творчество. Коллектив «Березка», который ездит с гастролями по всему миру, сопровождает первых лиц государства, выступил в Кузбассе.

Масленичный рекорд. В Кузбассе построили самую высокую башню в России из блинов.