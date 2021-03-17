В выпуске:

Пройти 3 километра, чтобы выбросить мусор. Жители посёлка Шахта Северная обратились в нашу редакцию. Когда почистят и кто поможет разобраться в проблеме?

Улучшить качество жизни. В кемеровском Совете ветеранов завершился курс уроков активного долголетия.

Организация питания. В Калтане специальная комиссия с членами родительского комитета проверила качество школьных обедов.

Все точки над и… Или всё-таки над «ё»? Команда программы «Не лекция» отсняла очередной выпуск.

Хет-трик и рекордное восхождение. «Металлург» впервые за всё время выступления в ВХЛ поднялся так высоко.