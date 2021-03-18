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Встреча с хоккейным клубом, проверка больших строек и посещение обновлённой поликлиники. Рабочий день Сергея Цивилева прошел в Новокузнецке.

Тест-драйв — шесть суток в пути. 20 новых автобусов поступили в Кузбасс.

Мастер-классы, дебаты и лично разработанный Интернет-ресурс. Подведены итоги регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2021».

Что благоустроить? Волонтёры будут помогать кузбассовцам в выборе общественных пространств для преображения.

Помнить, чтобы не повторить. В Крапивинском округе прошли мероприятия, посвященные годовщине со дня вооружённых столкновений на острове Даманском.