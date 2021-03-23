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К приходу большой воды готовы. В Кузбассе прошел смотр сил и средств специализированной техники.
Снимать нельзя. Как в Калтане соблюдается масочный режим?
Дождались. Масштабный снос аварийных бараков начался в Ленинске-Кузнецком.
1900 участников, 133 компетенции, 26 площадок. Подведены итоги самого масштабного в истории развития движения WorldSkills в Кузбассе чемпионата «Молодые профессионалы».
Счастье в квадрате. В Областной детской клинической больнице за один день родились сразу четыре двойни.