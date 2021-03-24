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Бесплатное шоу на воде. В областной столице специалисты взорвали лед на реке Томь.

Дарят праздник. Сегодня в администрации Правительства Кузбасса прошел торжественный приём работников культуры.

Горы мусора. К нам в редакцию с жалобой обратились жители одного из кемеровских домов. Уже несколько дней подряд у них не вывозят мусор.

Для здоровья маленьких пациентов. Московские врачи совместно с кузбасскими проводят консультации по сложным случаям.

Творческая реабилитация. Дети с ограниченными возможностями здоровья дали музыкальный концерт.