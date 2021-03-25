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Прошло три года. Кемерово вспоминает трагедию в торговом центре «Зимняя вишня».

Ручьи впадают в реки… в квартирах. Жители проспекта Ленина областного центра пытаются добиться переноса срока капитального ремонта. За помощью они обратились в нашу редакцию.

Благодаря бдительности кемеровчан спасли жизни. Кузбасские полицейские изъяли более полкилограмма запрещенного вещества.

В их правах поставят категорию «Д». В Новокузнецке претендентки на должность водителя городского автобуса сдали промежуточные экзамены.

Наноспутник «Кузбасс» полетит в Космос. Аппарат сможет передавать радиосигнал о 300-летнем юбилее угольного региона радиослушателям по всему миру.