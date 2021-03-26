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Гусеничные вездеходы, грузовики, микроавтобусы, плавсредства. В преддверии половодья в столице Кузбасса прошел смотр сил и средств служб спасения.
Завершён фасад, установлены телетрапы и стойки регистрации. Строительство нового терминала кемеровского аэропорта вышло на завершающую стадию.
Учебный, спортивный, медицинский модули и медиатека. В Анжеро-Судженске продолжается строительство цифровой школы.
Важен каждый матч. «Металлург» готовится к финалу Кубка Петрова.
Пополняем ряды добровольцев. Мы продолжаем приём заявок на участие в реалити-проекте «Покорение Сибири».