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О Кузбассе на всю Россию. В Третьяковской галерее открылась выставка, посвящённая 300-летию освоения горнодобывающего региона.

Усилена помощь экстренным больным. В новокузнецкой горбольнице №29 ввели в работу высококлассный аппарат УЗИ.

Сто добрых дел. Сотрудники газеты «Кузбасс» продолжают акцию, приуроченную к празднованию векового юбилея издания.

Весенний призыв, запись в первый класс и отмена автодрома. Про новые законы, вступившие в силу с 1 апреля.

С премьерой! Новокузнецкий драмтеатр готовит новый спектакль.