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Когда со снегом тает асфальт. Дороги, которые портятся раньше гарантийного срока, подрядчики переделают за свой счёт.

Письма несчастья. Почему жители Мариинского, Прокопьевского и Новокузнецкого районов должны заплатить за капремонт по 15-20 тысяч рублей?

Старт 20 апреля. Аграрии Кузбасса готовятся к посевной кампании.

Лучшие уроки профмастерства. В Новокузнецке состоялся чемпионат профессий для воспитанников детских садов.

Для новых достижений. В Калтане отремонтирован стадион «Энергетик».