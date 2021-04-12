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Сразу несколько домов оказались в огне. Крупный пожар произошёл в деревне Сухово Кемеровского округа.

Готовность — 25%. В Шерегеше продолжают реконструкцию очистных сооружений.

Честная победа команды телеканала «Кузбасс Первый». Реалити-шоу «Делай Деньги» — лауреат всероссийского конкурса.

Запустили свою ракету. Одаренные школьники из центра «Сириус» в День космонавтики испытали ноу-хау.

Впервые после пандемии. В честь грядущего 300-летия Кузбасса в театре драмы имени Луначарского пройдут «Кузбасские гастроли».