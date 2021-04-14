В выпуске:
Томь сбросила замёрзшие оковы. В областной столице начался ледоход.
Готовимся к отпуску. Из Кузбасса можно будет улететь еще в двух направлениях к солнцу.
Специалисты в детском саду. В кемеровских дошкольных образовательных учреждениях проходят чемпионаты ранней профориентации.
Из средства защиты — в предмет искусства. В кузбасском музее ИЗО открылась уникальная выставка оружия.
Возобновили старты. В Новокузнецке прошли открытые городские соревнования по автомодельному спорту.
Выпуски новостей 14.04.2021
Новости. 14-04-2021
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В выпуске: