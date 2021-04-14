В выпуске:



Томь сбросила замёрзшие оковы. В областной столице начался ледоход.



Готовимся к отпуску. Из Кузбасса можно будет улететь еще в двух направлениях к солнцу.



Специалисты в детском саду. В кемеровских дошкольных образовательных учреждениях проходят чемпионаты ранней профориентации.



Из средства защиты — в предмет искусства. В кузбасском музее ИЗО открылась уникальная выставка оружия.



Возобновили старты. В Новокузнецке прошли открытые городские соревнования по автомодельному спорту.