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Открытый диалог с предпринимателями. Губернатор Сергей Цивилев поручил организовать Центр поддержки и развития семейного бизнеса в Кузбассе.

Увидеть все в деталях. В Анжеро-Судженскую горбольницу поступил новый, высокоточный аппарат УЗИ.

И снова звездный час. Танк Т-34 сняли с постамента в Новокузнецке и готовят к праздничному параду.

Зрелищный спорт. В Кемерове прошел Кубок Кузбасса по чирлидингу.

Кузбасский богатырь Владимир. В областной столице на свет появился малыш весом больше 5 килограммов.