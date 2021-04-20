В выпуске:

Личным примером. В Кузбассе продолжается вакцинация от коронавируса. Первую дозу препарата получил наш корреспондент.

Тренировки в небе. Кузбасские спасатели отрабатывают навыки перед началом сезона лесных пожаров.

Лаборатории робототехники, медиацентр и кабинет виртуальной реальности. В Прокопьевске завершается капитальный ремонт школы №71.

Эксперименты, благодаря которым на столы кузбассовцев попадают экологически чистые продукты. Калтанский фермер выращивает необычные породы животных.

Самый важный рейс. Кемеровчанин встретил жену из роддома на эвакуаторе с коляской.