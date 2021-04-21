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Горы мусора. Жители областной столицы жалуются — главный проспект превратился в большую свалку.

Пора покупать билеты. Из Кемерова и Новокузнецка возобновляются прямые рейсы к черноморскому побережью.

В 10 раз больше жизненно важных исследований. В Новокузнецкую больницу поступило дорогостоящее оборудование, которое исключит ошибки в анализах.

Вопросы знатокам. Стартовала всероссийская онлайн-олимпиада школьников «Кузбасс – 300».

Шерегеш установил двойной рекорд. Горнолыжный курорт посетило несколько миллионов туристов.