В выпуске:

Арт-терапия с пациентами взрослых и детских хосписов. Кемеровчанка в память о муже создала волонтёрскую организацию для поддержки больных.

За беспримерный подвиг. Губернатор Сергей Цивилев наградил кузбассовцев — ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Для эффективности работы. В Кузбассе продолжается реформа органов местного самоуправления.

Победы, разочарования, аварии и травмы. Как новокузнецкие школьники шли к заветному второму общекомандному месту в областных состязаниях по автомодельному спорту.

200 участников и 24 весовые категории. В Кузбассе прошел фестиваль восточных единоборств.