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2374 объекта региона приведены в порядок общими усилиями. Более 200 тысяч кузбассовцев приняли участие во всероссийском субботнике.

Трагедия, о которой нельзя забывать. В областной столице вышел на пути трамвай с оформлением, напоминающем об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Год успешной работы. Центр «Мой бизнес. Кузбасс» отпраздновал первый день рождения.

За 3,5 недели — более 20 тысяч посетителей. Выставка «Даёшь Кузбасс» в Третьяковской галерее пользуется популярностью.

«Дорисовывая» природу. Жительница Калтанского округа создаёт уникальные картины из бересты.