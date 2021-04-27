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Символ уважения и гордости. В Кузбассе стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

Кто наведёт порядок? Кемеровчане жалуются на заброшенную территорию в центре города.

Восстановить историческую справедливость. Житель блокадного Ленинграда пытается добиться заслуженного статуса.

Сосны, кустарники и ели. Более 200 тысяч деревьев высадят в Калтане в этом году.

Решение за жителями. Продолжается голосование за объекты, которые отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды».