В выпуске:

Переселение из аварийных домов, ремонт дорог и реконструкция школы. Сергей Цивилев обсудил с главой Калтана Игорем Голдиновым основные приоритеты развития города.

Возглавит колонну военных автомобилей. В Новокузнецке танк Т-34 готовят к торжественному маршу.

Живая история. На фронт ушёл добровольцем. Мы продолжаем рассказывать об участниках Великой Отечественной войны.

Одна из визитных карточек — промышленные предприятия. Первые путешественники начали изучать Кузбасс по брендовому туру.

Весь год — в лидерах. Кузбасские сноубордисты подвели итоги зимнего сезона.