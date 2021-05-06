В выпуске:

Задача — сделать быстро и качественно. Строительство Московской площади проинспектировали представители Правительства Кузбасса и мэрии Кемерова.

В память о бойцах Великой Отечественной войны. В Кемерове школьники, волонтёры и участники военных конфликтов украсили город новыми деревьями.

Там, где возвращали в строй. На территории госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны разбили полевую палатку.

Третий день испытаний. Мы продолжаем съемки проекта «300 лет открытий — покорение Сибири».

Каждое творение неповторимо. В Калтане местная жительница создаёт куклы.