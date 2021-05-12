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Подарок к 300-летию. Ход работ по ремонту офтальмологического корпуса Кузбасской областной клинической больницы оценил Сергей Цивилев.
Первое заседание после официальной регистрации. В Кемерове состоялась встреча «Совета отцов».
Проблемы и векторы развития деревень. Депутаты заксобрания провели встречу по программе комплексного развития сельских территорий.
Найти и обезвредить. В Кемерове прошли учения бойцов Росгвардии.
Завоевать Гран-при. Кузбасская делегация отправилась в Нижний Новгород на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».