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«Город трудовой доблести». На платформе «Кузбасс. Онлайн» стартовало голосование за присвоение Кемерову федерального звания.

Кабинет робототехники, студия звукозаписи, современный актовый зал. В посёлке Восходящий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа после капитального ремонта открылась Ленинуглевская школа.

В память о тех, кто нёс просвещение в тяжёлые времена. В Кемерове состоялся патриотический урок, посвященный учителям в период Великой Отечественной войны.

Готов на 99 процентов. Меньше недели осталось до открытия крупнейшего в Сибири многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс».

Ночь в музее. 15 мая один из ведущих выставочных центров Кузбасса приглашает всех желающих прикоснуться к японской культуре.