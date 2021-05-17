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Фейковая новость. В Новокузнецке не будут массово сокращать работников железной дороги.

Готовы к испытаниям. Стало известно, кто из претендентов отправится на струге в экспедицию из Томска в Новокузнецк в проекте «300 лет открытий — Покорение Сибири».

Благотворительные акции и праздничные программы. Международный день семьи отпраздновали в Кузбассе.

Спортивные достижения. В Крапивинском округе прошли открытые соревнования по боксу на призы интерконтинентального чемпиона мира и Европы Вячеслава Гусева.

Просветительский проект. В преддверии 300-летия Кузбасса в школах области проходят уроки по истории родного края.