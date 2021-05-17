В выпуске:
Фейковая новость. В Новокузнецке не будут массово сокращать работников железной дороги.
Готовы к испытаниям. Стало известно, кто из претендентов отправится на струге в экспедицию из Томска в Новокузнецк в проекте «300 лет открытий — Покорение Сибири».
Благотворительные акции и праздничные программы. Международный день семьи отпраздновали в Кузбассе.
Спортивные достижения. В Крапивинском округе прошли открытые соревнования по боксу на призы интерконтинентального чемпиона мира и Европы Вячеслава Гусева.
Просветительский проект. В преддверии 300-летия Кузбасса в школах области проходят уроки по истории родного края.