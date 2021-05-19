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Кто распылили газ? 11 новокузнецких школьников были госпитализированы во время уроков.

Прошагай город. Участники всероссийского проекта прошли по Кемерову и Новокузнецку, чтобы занести на виртуальную карту интересные городские достопримечательности.

Продолжают озеленять. В областной столице в сквере Юности посадил свои кедры в память о погибших на войне кузбассовцах полный кавалер знака «Шахтёрская слава» Анатолий Терехов.

Получить новые знания. Кузбасские ученики приняли участие в IV городском форуме Российского движения школьников.

Выходил на старт 56 раз. Ровно 30 лет назад кузбассовец Яков Толстиков выиграл самый престижный марафон планеты.