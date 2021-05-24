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Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко прибыла в Кузбасс. В Кемерове проходит выездная сессия Евразийского женского форума.
Больше не придется ехать на автобусе до самолета. В Кемерове открыли современный терминал аэропорта имени Алексея Леонова.
ЧП на заводе. Жители города обсуждают информацию о пожаре на одном из кемеровских предприятий.
Еще одна особо охраняемая территория появилась в Кузбассе. В Беловском районе создан заповедник «Артышта».
Бегали и ориентировались. Более 2500 кузбассовцев приняли участие в соревнования «Российский Азимут».