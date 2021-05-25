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Медали за вклад в развитие промышленности и показательные выступления Татьяны Навки для юных фигуристок. Евразийский женский форум удивляет богатством мероприятий.
«Строим Кузбасс, строим страну». В рамках выездной сессии Евразийского женского форума в областном Музее ИЗО открылась уникальная выставка.
До 300-летия остались считаные дни. Как к празднику подготовился город Белово?
Передвижной музей Победы. В Новокузнецке сделал остановку эшелон с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне.
Бои на ринге, встречи и общение со звездами. В Кемерове завершился чемпионат Сибирского федерального округа по боксу.