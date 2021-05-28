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Сохранить здоровье. К 300-летию Кузбасса в Кемерове после ремонта открылось нейрохирургическое отделение.

Вовремя определить проблему. Мобильный флюорограф работал в отдаленных территориях Таштагольского района.

Уйти от угольной зависимости. Депутат Государственной Думы от Кузбасса Дмитрий Исламов разработал законопроект, который должен продлить срок привилегий для резидентов ТОСЭР.

К приему детей готовы? 31 мая в Кузбассе стартует летняя оздоровительная кампания.

Список добрых дел пополнился. Газета «Кузбасс» провела очередную благотворительную акцию.