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Сохранить здоровье. К 300-летию Кузбасса в Кемерове после ремонта открылось нейрохирургическое отделение.
Вовремя определить проблему. Мобильный флюорограф работал в отдаленных территориях Таштагольского района.
Уйти от угольной зависимости. Депутат Государственной Думы от Кузбасса Дмитрий Исламов разработал законопроект, который должен продлить срок привилегий для резидентов ТОСЭР.
К приему детей готовы? 31 мая в Кузбассе стартует летняя оздоровительная кампания.
Список добрых дел пополнился. Газета «Кузбасс» провела очередную благотворительную акцию.