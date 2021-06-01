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Около 450 угледобывающих и промышленных компаний из 14 стран представили свои наработки. Выставка новейших технологий «Уголь России и Майнинг — 2021» открылась в Новокузнецке.

Первый всероссийский форум, экскурсия в администрацию Правительства Кузбасса и праздничная программа. Мероприятия, посвященные Международному дню детей, проходят в Кузбассе.

Увековечили память земляка. Первый именной БелАЗ запустили на Бачатском разрезе.

300 тысяч на развитие бизнеса. В Кузбассе состоялся первый выпуск Школы фермера.

Снова на рельсах. В областном центре вновь заработала Детская железная дорога.