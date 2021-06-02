В выпуске:

Применили реальные навыки в предлагаемых обстоятельствах. В Анжеро-Судженске прошло тактико-специальное учение по отработке взаимодействия служб при тушении природных пожаров.

История с запашком. Жители улицы Батутской областной столицы пожаловались нам в редакцию, что уже три недели на территории не вывозят мусорные контейнеры.

Фестивальная улица появилась в Кемерове. Она открылась в рамках l всероссийского форума «Вектор детства».

30 лет помогают найти работу. На торжественном приёме поздравили сотрудников и ветеранов службы занятости населения.

Сказки за колючей проволокой. Акция «Аудиокнига для детей заключенных» прошла в исправительных учреждениях Кузбасса.