В выпуске:
Экологическая модернизация и строительство горнолыжного комплекса в Шерегеше. Первые итоги Петербургского международного экономического форума, в котором участвует и Кузбасс.
Найти затонувший автобус и спасти пассажира. Специалисты Агентства по защите населения и территории Кузбасса отработали водолазные спуски.
Установят Вечный огонь и благоустроят территорию. В Юрге началась реставрация монумента «Три штыка».
Занимательные программы с аниматорами, занятия в творческих студиях и бассейне. В 13 детских садах Кемерова открылись лагеря с дневным пребыванием детей.
110 юных гимнастов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана приехали на соревнования в Кузбасс.