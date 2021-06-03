В выпуске:

Экологическая модернизация и строительство горнолыжного комплекса в Шерегеше. Первые итоги Петербургского международного экономического форума, в котором участвует и Кузбасс.

Найти затонувший автобус и спасти пассажира. Специалисты Агентства по защите населения и территории Кузбасса отработали водолазные спуски.

Установят Вечный огонь и благоустроят территорию. В Юрге началась реставрация монумента «Три штыка».

Занимательные программы с аниматорами, занятия в творческих студиях и бассейне. В 13 детских садах Кемерова открылись лагеря с дневным пребыванием детей.

110 юных гимнастов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана приехали на соревнования в Кузбасс.