В выпуске:
Сергей Цивилев привлек в Кузбасс более 300 миллиардов рублей частных инвестиций. Куда будут направлены средства?
Первая запись в трудовой книжке. Этим летом в Кузбассе выйдут на работу 10 тысяч подростков.
Главное — безопасность. В Калтанском округе прошла комплексная проверка игровых комплексов.
Подверг опасности. В Гурьевском округе задержали пьяного водителя с тремя детьми в машине.
Квесты, игры, конкурсы и спортивные соревнования. В летних загородных лагерях стартовали первые смены.