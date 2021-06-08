В выпуске:

Сергей Цивилев привлек в Кузбасс более 300 миллиардов рублей частных инвестиций. Куда будут направлены средства?

Первая запись в трудовой книжке. Этим летом в Кузбассе выйдут на работу 10 тысяч подростков.

Главное — безопасность. В Калтанском округе прошла комплексная проверка игровых комплексов.

Подверг опасности. В Гурьевском округе задержали пьяного водителя с тремя детьми в машине.

Квесты, игры, конкурсы и спортивные соревнования. В летних загородных лагерях стартовали первые смены.