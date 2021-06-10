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Вновь международное событие в Кузбассе. В Кемерове завершилась конференция, посвященная новым технологиям в сфере образования.
Смотри в оба. Сегодня Международный день привлечения внимания к безопасности на Ж/Д переездах.
Как оформить ипотеку с господдержкой, застраховать своё имущество, защититься от мошенников. В регионе впервые прошёл сельский финансовый фестиваль.
Место притяжения молодежи. В Кировском районе областной столицы устанавливают памп-треки.
Будут защищать честь региона. Семья из Крапивинского округа представит Кузбасс на всероссийском конкурсе в Москве.