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Вновь международное событие в Кузбассе. В Кемерове завершилась конференция, посвященная новым технологиям в сфере образования.

Смотри в оба. Сегодня Международный день привлечения внимания к безопасности на Ж/Д переездах.

Как оформить ипотеку с господдержкой, застраховать своё имущество, защититься от мошенников. В регионе впервые прошёл сельский финансовый фестиваль.

Место притяжения молодежи. В Кировском районе областной столицы устанавливают памп-треки.

Будут защищать честь региона. Семья из Крапивинского округа представит Кузбасс на всероссийском конкурсе в Москве.