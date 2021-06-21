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Хронология события. Каким был последний полет L- 410 на аэродроме Танай?

Выпускные будут. Однако из-за ситуации с коронавирусом необходимо будет соблюдать ряд правил.

Пригодятся во всех отраслях. В Новокузнецке начал работу новый завод по производству газов.

День отца отметили в России. Поднять на ноги четверых в одиночку — история кузбасского папы-героя.

Классик русской литературы. В Кемерове стартовали мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.