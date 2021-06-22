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Война началась 80 лет назад. Сегодня День памяти и скорби.

В регионе развернуто 290 прививочных пунктов, в том числе круглосуточных. В Кемерове состоялся очередной брифинг по коронавирусу.

Пора покупать коньки. На финальной стадии строительство спорткомплекса «Сосновый» в Рудничном районе Кемерова.

Задача — добраться до дальних шорских посёлков. Стартовала перепись населения в дальних территориях области.

Так хотелось жить… В Кемерове презентовали художественный фильм о Герое России Вере Волошиной.