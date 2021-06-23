В выпуске:

Заложили капсулу времени. Сергей Цивилев дал старт новому этапу экологической модернизации ПАО «Кокс».

230 тысяч мальков хариуса выпустили в Тайдон. В Кузбассе восстанавливают популяции редких и ценных пород рыб.

Вакцинировались прямо на рабочем месте. Сотрудники одного из кемеровских ресторанов решили привиться сразу всем коллективом.

Укрепляют, чтобы вновь не смыло. В Таштагольском районе продолжают восстанавливать мосты после весенних паводков.

Приключения лесного животного продолжаются. По кемеровским улицам снова разгуливал дикий кабан.