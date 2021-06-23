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Заложили капсулу времени. Сергей Цивилев дал старт новому этапу экологической модернизации ПАО «Кокс».
230 тысяч мальков хариуса выпустили в Тайдон. В Кузбассе восстанавливают популяции редких и ценных пород рыб.
Вакцинировались прямо на рабочем месте. Сотрудники одного из кемеровских ресторанов решили привиться сразу всем коллективом.
Укрепляют, чтобы вновь не смыло. В Таштагольском районе продолжают восстанавливать мосты после весенних паводков.
Приключения лесного животного продолжаются. По кемеровским улицам снова разгуливал дикий кабан.